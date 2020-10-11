Бывший нападающий мадридского «Реала», итальянского «Милана» и английского «Манчестер Сити» Робиньо вернулся в бразильский «Сантос».

Об этом сообщает официальный сайт «Сантоса». Отмечается, 36-летний форвард подписал с родным клубом контракт до февраля 2021 года. По соглашению Робиньо будет получать зарплату 1 500 бразильских реалов (271 доллар) в месяц.

Отметим, Робиньо начинал карьеру в «Сантосе», за этот клуб он провел 158 матчей и забил 80 мячей, после чего перешел в «Реал».

Напомним, последним клубом бразильца был турецкий «Истанбул Башакшехир», который он покинул в августе. В прошлом сезоне «Истанбул» с Робиньо в составе стал чемпионом Турции, в этом году команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.