Россиянин Никита Задоров и швед Антон Линдхольм перешли из «Колорадо Эвеланш» в «Чикаго Блэкхокс».

В обмен нападающие Брэндон Саад и защитник Деннис Гилберт стали игроками «Эвеланш».

Кроме того, «Чикаго» удержал в платежной ведомости миллион долларов от зарплаты Саада. В платежной ведомости «Колорадо» будет учитываться пять миллионов долларов оклада игрока, его соглашение действует до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Саад набрал 33 (21+12) очка в 58 играх. В плей-офф записал на свой счет пять (2+3) баллов в девяти матчах.

Отметим, 25-летний Никита Задоров подписал с «Чикаго» контракт на один год, по нему он заработает 3,2 миллиона долларов. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин набрал 13 (4+9) очков в 64 играх. В плей-офф отметился пятью (3+2) баллами в 15 играх.