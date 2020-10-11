На официальном сайте МЛС объявлено о переносе трех матчей регулярного чемпионата из-за положительных тестов у команд на коронавирус.

9 октября стало известно, что поединок между «Колорадо Рэпидз» и «Лос-Анджелес Гэлакси» перенесенут из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию среди игроков «Колорадо».

На следующий день в МЛС сообщили о переносе еще двух встреч: «Орландо Сити» и «Коламбус Крю», а также «Далласа» и «Миннесоты Юнайтед». Поединок в Орландо отменен из-за двух подтвержденных случаев коронавируса среди сотрудников «Коламбуса», а также из-за положительного результата теста среди игроков основного состава «Орландо».

Игру «Далласа» И «Миннесоты» отменили после двух подтвержденных случаев среди игроков гостей.