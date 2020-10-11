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  • 10:26,  11 октября 2020
Бокс/MMA
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Уланбеков посвятил первую победу в UFC Абдулманапу и написал трогательный пост

Уланбеков посвятил первую победу в UFC Абдулманапу и написал трогательный пост
Тагир Уланбеков. Фото: instagram.com/tagir_ulanbekov

Российский боец UFC Тагир Уланбеков после первой победы в UFC опубликовал трогательный пост в своем Instagram.

Сообщение посвящено тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, которого не стало 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет из-за осложнений после коронавирусной инфекции.

«Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за все, тренер», — написал Уланбеков.

Уланбеков дебютировал в промоушене с победы над бразильцем Бруно Силвой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 29-28.

Напомним, Уланбеков подписал контракт с UFC в конце весны. Изначально россиянин должен был провести бой с украинцем Александром Доскальчуком, но поединок был отменен. Причина — смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянина на том турнире заменил канадец Малкольм Гордон. Уланбеков должен был драться с Доскальчуком 18 июля.

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