Уланбеков посвятил первую победу в UFC Абдулманапу и написал трогательный пост

Российский боец UFC Тагир Уланбеков после первой победы в UFC опубликовал трогательный пост в своем Instagram.

Сообщение посвящено тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, которого не стало 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет из-за осложнений после коронавирусной инфекции.

«Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за все, тренер», — написал Уланбеков.

Уланбеков дебютировал в промоушене с победы над бразильцем Бруно Силвой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 29-28.