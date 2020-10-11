Американский боец UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген поделился впечатлениями о своей победе над Марлоном Мораесом и поделился планами на будущее.

По словам Сэндхагена, такой финиш — это плоды работы на карантине. Он отметил, когда боец не мог ходить в зал, он тренировался дома на манекене и добавил этот удар в свой арсенал.

«Я не позволял себе зацикливаться на поражении, застаиваться, и я здесь заслуженно. Я намеревался показать это, и сейчас буду праздновать Единственные, кто еще на что-то претендуют Ти Джей Диллашоу и Фрэнки Эдгар. Огромное уважение обоим парням, но я хочу этот пояс. Кроме меня, только эти двое хоть на что-то претендуют, и затем я хочу победителя пары Стерлинг – Ян», – сказал Сэндхаген, слова которого приводит UFC Russia.

Напомним, в рамках турнира UFC Fight Island 5 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялся поединок американца Кори Сэндхагена и представителя Бразилии Марлона Мораеса. Бой закончился во втором раунде победой Сэндхагена после того, как рефери засчитал Мораесу технический нокаут.