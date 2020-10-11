«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть на посту главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, в «МЮ» рассматривают возможность увольнения норвежского тренера Уле-Гуннара Сульшера, но ему дадут время, так как клубу предстоит выступить в Лиге чемпионов. «Красные дьяволы» под руководством норвежца проиграли две встречи из трех в начале сезона, уступив в прошлом туре лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 1:6.

«Манчестер Сити» в борьбе за Почеттино составит конкуренцию своим соперникам. Контракт нынешнего тренера «Сити», Хосепа Гвардиолы, истекает летом 2021 года.

Отметим, последним клубом Почеттино был «Тоттенхэм», который под его руководством дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.