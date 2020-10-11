Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия прошлым летом мог стать футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». По информации источника, южане были готовы заплатить за грузинского игрока десять миллионов евро, но клуб из Казани ответил отказом. Отмечается, в «Рубине» считают, что потенциальная цена за 19-летнего Кварацхелию гораздо выше, и в «Рубине» хотят стать трамплином для его переезда в Европу.

Также известно, что «Краснодар» даже был готов оставить Кварацхелию в аренде в «Рубине» на один или два сезона, но такой вариант тоже не устроил казанцев.

Кроме того, «Краснодар» интересовался другим полузащитником «Рубина», Денисом Макаровым, который с шестью мячами является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне.