Башкирская «Уфа» официально объявила о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Детали соглашения не уточняются.

Напомним, 55-летний специалист работал в пермском «Амкаре», московском «Локомотиве» и грозненском «Ахмате». Кроме того, он возглавлял австрийский клуб «Адмира Ваккер». В уфимской команде Рахимов сменил Вадима Евсеева, который ранее покинул пост наставника.

Сообщалось, что в «Уфе» рассматривали кандидатуры экс-тренера «Спартака» Олега Кононова и бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана, но в итоге выбор был сделан в пользу Рахимова.

Отметим, новая команда Рахимова в десяти турах текущего сезона российской премьер-лиги набрала шесть очков и с этим показателем занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.