Россия — Турция: о составе команды Станислава Черчесова

Сборной России предстоит провести очередной матч Лиги наций, на этот раз с командой Турции, с которой россияне в текущем розыгрыше пока не встречались. Состав у Станислава Черчесова как всегда не оптимальный, но в этот раз проблема выбора стоит особенно остро.

В воротах, скорее всего, сыграет Антон Шунин. Конечно, всем бы хотелось увидеть в рамке Матвея Сафонова, но это произойдет точно не в игре с турками. Шунин — это какая-никакая стабильность, а доверять официальный матч голкиперу-дебютанту, когда еще не все решено, совсем не в стиле Черчесова. Джанаев тоже вряд ли выйдет на поле: свой шанс он получил и не воспользовался им в игре со шведами.

В отсутствие Марио Фернандеса справа стоит ждать Вячеслава Караваева, а слева — Федора Кудряшова, тут все вроде как безальтернативно. В центре защиты вариантов также нет. Кутепов в игре со Швецией напомнил, почему он не играет в основе «Спартака», Джикия, как и Фернандес, покинул расположение сборной из-за коронавируса. Вероятно, пару центрдефов составят Кутепов и Семенов — просто потому что нет вариантов и потому что Черчесов продолжает доверять Илье.

Если россияне вернутся к привычным 4-3-3, то в полузащите наверняка появятся Магомед Оздоев, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, хотя здесь выбор наиболее вариативный. В то же время Андрей Мостовой в дебюте пока не убедил, и снова ставить в основу Черчесов его наверняка не будет.

В нападении Дзюбе будут помогать Антон Миранчук и Денис Черышев: первый становится одним из лидеров сборной, а второму можно дать больше времени, чем полчаса в игре со шведами.