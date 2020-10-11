Российский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Илья Михеев и его соотечественник, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, подали документы в арбитражный суд.

По информации пресс-службы профсоюза игроков НХЛ, российские хоккеисты не согласны с квалификационными предложениями по новым контрактам и обжалуют их.

Отметим, Илья Михеев является ограниченно свободным агентом. Его контракт новичка с «Торонто» истек по завершении сезона, как и у Георгиева.

Из-за травмы Михеев провел в прошедшем сезоне лишь 39 поединков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, набрав 23 (8+15) очка. В плей-офф он сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.

Георгиева вышел на лед 34 раза в регулярном чемпионате, одержал 17 побед, оформив два шат-аута и отражая в среднем 91% бросков.