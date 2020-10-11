Стало известно имя арбитра, который обслужит матч группового этапа Лиги наций между сборными России и Венгрии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьей встречи будет англичанин Майкл Оливер. Ассистировать ему будут его соотечественники Стюарт Берт и Саймон Беннетт, четвертым рефери назначен Дэвид Кут.

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября на «ВТБ Арене в Москве. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова после 2 матчей в Лиги наций лидирует в своей группе, имея в активе 6 очков.

Напомним, сегодня, 11 октября, российская сборная проведет матч Лиги наций с командой Турции в Москве. Начало встречи на «ВЭБ-Арене» назначено на 21:45 по московскому времени.