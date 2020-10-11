Российская бригада судей во главе с Виталием Мешковым получила назначение на поединок Лиги наций между сборными Исландии и Бельгии.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, ассистировать Мешкову будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром станет Сергей Лапочкин.

Отметим, матч между Исландией и Бельгией состоится в Рейкьявике 14 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, Бельгия является соперником сборной России на Евро-2020 — команды попали в одну группу вместе с Данией и Финляндией. Встреча россиян с бельгийцами состоится 12 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно имя арбитра, который обслужит матч группового этапа Лиги наций между сборными России и Венгрии.