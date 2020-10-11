Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» взял Кубок Ooredoo, обыграв в финале «Аль-Араби» со счетом 4:0.

Для наставника команды, испанца Хави, этот трофей стал третьим в карьере главного тренера.

Ранее легендарный полузащитник каталонской «Барселоны» выигрывал Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара.

Напомним, Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года.

Летом 2020-го экс-капитан «Барселоны» и главный тренер «Аль-Садда» заразился коронавирусом. Испанец заявил, что не сможет присоединиться к команде в момент возобновления сезона, специалиста заменил Давид Пратс.

Также летом ходили слухи, что Хави может возглавить «Барселону», а футболисты каталонцев хотят видеть новым наставником команды именно его.