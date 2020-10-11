Сборная России по футболу сегодня, 11 октября, проведет матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Турции в Москве. Начало встречи на «ВТБ-Арене» назначено на 21:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна здесь.

В рамках октябрьского сбора команда Станислава Черчесова уже успела провести товарищескую встречу со сборной Швеции, которая закончилась поражением россиян со счетом 1:2. У сборной России единственный гол забил Александр Соболев с передачи Дениса Черышева, у шведов отличились Александр Исак и Маттиас Йоханссон.

Главным судьей встречи будет словенец Матей Юг. Ассистировать ему будут его соотечественники Матей Жунич и Грега Кордеж, четвертым рефери назначен Нейц Кайтазович.

Еще один матч Лиги наций россияне проведут 14 октября против Венгрии. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене» в 21:45.