Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На воскресенье, 11 октября, еще 13 634 жителя России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 298 718.

У 255 679 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 4 240 россиян. Всего 1 020 442 человека в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 149 человек скончалось. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 22 597 россиян.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 4 501 новый случай. Всего в столице зафиксированы 330 418 зараженных. В Московской области добавились 419 пациентов, всего — 77 391. В Санкт-Петербурге 528 новых случаев, всего — 47 591.