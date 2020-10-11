В Москве стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. Первый день получился насыщенным: женщины, мужчины и пары представили короткие программы, а танцевальные дуэты — ритм танцы.
Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Дарья Усачева, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Елена Радионова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Камила Валиева, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Станислава Константинова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Евгений Плющенко и Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Александр Самарин, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Петр Гуменник, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.
Отметим, произвольные программы пройдут сегодня, 11 октября. 12 и 13 октября будут соревноваться кандидаты в мастера спорта в танцах на льду и одиночном катании.
Трансляция соревнований будет осуществляться на сайте Первого канала.
Комментарии Развернуть