В Москве стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. Первый день получился насыщенным: женщины, мужчины и пары представили короткие программы, а танцевальные дуэты — ритм танцы.

Отметим, произвольные программы пройдут сегодня, 11 октября. 12 и 13 октября будут соревноваться кандидаты в мастера спорта в танцах на льду и одиночном катании.

Трансляция соревнований будет осуществляться на сайте Первого канала.