В Москве стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. Первый день получился насыщенным: женщины, мужчины и пары представили короткие программы, а танцевальные дуэты — ритм танцы.

Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Дарья Усачева, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Елена Радионова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Камила Валиева, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Станислава Константинова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Евгений Плющенко и Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Александр Самарин, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Петр Гуменник, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Отметим, произвольные программы пройдут сегодня, 11 октября. 12 и 13 октября будут соревноваться кандидаты в мастера спорта в танцах на льду и одиночном катании.

Трансляция соревнований будет осуществляться на сайте Первого канала.