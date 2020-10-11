В субботу состоялся первый день второго этапа Кубка России по фигурному катанию. «Мегаспорт» вновь открыл двери для фигуристов со всей страны.

Танцы на льду

Право начинать соревнования получили мастера спорта в категории танцы на льду. На арене прозвучали пять разных мелодий, и зрители увидели пять различных по настроению ритмических танцев, представленных спортсменами из пяти регионов. Для Аннабель Морозов и Андрея Багина (Пермский край) это был уже второй этап. Кубка России — на предыдущем, в Сызрани, они стали серебряными призерами. И вот меньше, чем через месяц они выступили с уже новой короткой программой, поставленной под музыку из мюзикла «Чикаго». Фигуристы получили 77,03 балла и располагаются на втором месте после короткой программы.

Для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова это первое появление на публике в новом сезоне, ведь они пропустили открытые прокаты по медицинским показаниям. И вот снова зазвучала на льду полюбившаяся многим «Singing in the rain», Вика в нежном летящем платье, на Никите жилетка с белой рубашкой, а зрители будто на 2,5 минуты перенеслись в середину прошлого века в дождливый день в Нью-Йорке. Судьи щедро вознаградили дуэт 89,52 баллами, и Виктория с Никитой уверенно вышли в лидеры.

Пара из Санкт-Петербурга Екатерина Миронова/Евгений Устенко показали очень оригинальный ритмический танец с музыкальным сопровождением из мюзикла «Chorus line». Фигуристы отлично вжились в образы и с настроением исполнили программу, насыщенную различными хореографическими изюминками. С 60,42 баллами фигуристы замыкают тройку лидеров.

Свердловскую область представляли Софья Карташова и Илья Карпов. Возможно, эта пара не настолько известна болельщикам, однако сегодня они точно запомнились многим, ведь ребята катали с юношеским задором и искренностью. Получив 51,17 балла, они занимают 4-ую строчку турнирной таблицы.

Мы также увидели пару из Нижегородской области. Елизавета Пасечник и Егор Колосовский прочувствовали настроение программы и получали наслаждение от катания. К сожалению, фигуристы допустили ряд ошибок — падения партнерши с серии твиззлов и пары с финальной поддержки, но зрители очень тепло принимали спортсменов, передавая им свою энергию. Пара набрала 40,67 баллов, и это пятое место.

Мужчины

В мужском одиночном катании в мастерах спорта был смешанный состав: выступали как уже опытные фигуристы, так и дебютанты взрослого сезона. Алексей Ерохов впервые вышел на соревнования после ухода от Этери Тутберидзе. Сейчас фигурист тренируется в группе Виктории Буцаевой. Алексею покорились четверной сальхов и тройной аксель, но в каскаде с тройным тулупом первым прыжком получился лишь двойной лутц. Тем не менее, программа выглядела достаточно свежо, спортсмен смотрелся в ней вполне органично. Возможно, немного не хватило энергии, но начало положено. С результатом 71,25 балла фигурист занимает восьмое место. Лежеев чисто исполнил свой прыжковый контент без четверных прыжков и получил от судей 83,32 балла — это третье место.

Никита Вахрушев из Ленинградской области показал не лучший свой прокат, совершив два падения. Однако в остальной части программы он сделал все, что мог, и финальная дорожка шагов слегка реабилитировала не совсем удачную исполненную прыжковую часть. Никита замыкает турнирную таблицу с результатом 48,01 балла.

Марк Кондратюк — единственный из участников соревнований пошел на два четверных прыжка в короткой программе. И если с первого четверного тулупа он упал, то четверной сальхов сделал в каскаде с тройным тулупом. Последним прыжком Марк исполнил с небольшой помаркой на выезде. Марк расположился на шестом месте, получив 77,01 балла.

Любят одиночники выступать под испанские мелодии. Вот и Антон Шулепов не смог удержаться, и не зря: ему подходит такая тематика. Особенно хочется отметить работу рук на протяжении программы и огненную дорожку. В начале выступления Антон предпринял попытку исполнить 4лутц, и, хотя вышло не очень удачно, это не помешало ему сохранить настрой до самого конца, и с остальными элементами он справился. После короткой программы он находится на седьмой позиции с результатом 74,22 балла.

Александр Самарин уверенно начал с тройного акселя, исполнив его достаточно легко, но не смог выдержать планку до конца, совершив падение на 4Т и закончив каскадом 3лутц-2тулуп. Несмотря на это, Александр проехал программу широко, раскатисто, а финальная дорожка стала настоящим воплощением русского духа и русских народных танцев. Получив 82,77 балла, он совсем немного уступает третьему месту.

Евгений Семененко, ученик Алексея Мишина, выбрал в качестве музыкального сопровождения саундтрек из фильма «Бандитский Петербург», что очень символично для спортсмена, представляющего Северную столицу. С прыжковой составляющей у фигуриста все отлично: 4сальхов, 3аксель, каскад 3флип-3тулуп, да и сам он очень растянутый и пластичный. Похоже, что присутствие Михаила Коляды в группе Мишина пошло на пользу всем фигуристам, в том числе Евгению. Как итог – 85,83 балла и первое место по итогам первого дня соревнований.

Артем Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России в Сызрани, и здесь он также претендует на медаль турнира. Артему удалось показать хорошие прыжки, среди которые 4сальхов, 3аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. Видно, что Артем прибавляет с каждым стартом. После КП он находится на второй строчке турнирной таблицы, уступая меньше двух баллов первому месту (83,85).

Петр Гуменник — дебютант взрослого сезона и еще один представитель петербургской школы. Он владеет одним из редких элементов среди мужчин-одиночников – каскадом 3лутц-3риттбергер, который и показал в короткой программе, а также нельзя забыть про 3аксель со сложным заходом с кораблика. Красивые лебединые руки, дотянутые развернутые ноги, мягкое катание – всеми этими качествами обладает Петр, а в совокупности с эмоциональностью спортсмена получается сильное выступление. И даже падение не испортило впечатление. Фигурист поднимается на пятую строчку с 79,51 баллами.

Женщины

Главной интригой дня в женской одиночке было противостояние школ Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, обе из которых представляли сразу несколько одиночниц. Однако судьи решили минимизировать борьбу уже в короткой программе. Александра Трусова, еще в прошлом году занимавшаяся в «Хрустальном», в межсезонье решила сменить место тренировок и перешла в Академию Плющенко. Уже на открытых прокатах были видны изменения как в стиле программ, так и в уровне катания Саши. И вот на первом официальном старте, каким стал второй этап Кубка России, фигуристка прыгнула тройной аксель, который не поддавался ей на протяжении всего прошлого года. Да, была небольшая ошибка на выезде, но прыжок абсолютно докручен. Остальные элементы тоже были исполнены отлично, хотя на флипе фигуристки было замечено неясное ребро. Работа ведется серьезная, и дальше будет только лучше. А пока 75,77 и 3 место.

Дарья Усачева — еще одно юное дарование из группы Тутберидзе. Она была заявлена на этап в последний день, и, несмотря на это, отлично показала себя уже в короткой программе. Зрителям понравилось нежное и мягкое катание Даши, и они очень тепло поддерживали фигуристку. За свой прокат она получила рекордные для себя баллы (80,39) и расположилась на второй строке турнирной таблицы.

Станислава Константинова — самая опытная из присутствующих участниц, но судьи оценили прокат лишь в скромные 67,10 балла, в связи с чем зрители открыто выразили свое недовольство. Будем надеяться, что Стася забудет об этом прокате и завтра на произвольную программу выйдет с отличным настроем.

Камила Валиева прокатала свою КП кристально чисто. Судьи были заворожены ее выступлением, иначе объяснить невероятные 85,10 балла нельзя. Больше получала лишь Алена Косторная на Финале Гран-при прошлого года, но тогда в ее короткой программе был тройной аксель. Также хочется отметить танцевальную короткую программу Марии Талалайкиной, очень интеллигентные выступления Анны Фроловой и Валерии Шульской.

А кроме того, арену заполняла музыка различных стран: Вита Карева из Омской области показала программу под испанские мотивы, Арина Онищенко (СПб) погрузила зрителей в атмосферу Франции, Алина Забора из Краснодарского края каталась под восточные мелодии, а Анна Сидорова из Москвы предстала в образе Шехеразады.

Пары