Бывший футболист «Зенита» Фатих Текке рассказал о желании поработать в петербургском клубе.

По словам Текке, он скучает по форме «Зенита», а в последнее время ему снятся игроки «Зенита». Игрок отметил, он надеется, что ему посчастливится поработать в «Зените» в качестве босса.

«Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него», – сказал Текке, слова которого приводит Metaratings.

Напомним, Фатих Текке провел в петербургском клубе четыре сезона. В составе сине-бело-голубых турок выиграл чемпионат России, два Суперкубка страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за «Зенит» Текке забил 29 голов в 91 матче. Кроме того, Текке провел один сезон в казанском «Рубине», где вышел всего в пяти матчах.