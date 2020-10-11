Михаил Алоян. Фото со страницы в ОК

Михаил Алоян. Фото со страницы в ОК

Российский боксер, обладатель титула WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаил Алоян рассказал, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

«Я нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», – сказал Алоян, слова которого приводит официальный сайт Федерации бокса России.

Отметим, свой последний бой Алоян провел в декабре прошлого года, победив по очкам в Кемерове Роналя Батисту.

На воскресенье, 11 октября, еще 13 634 жителя России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 298 718. У 255 679 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 4 240 россиян. Всего 1 020 442 человека в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 149 человек скончалось. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 22 597 россиян.