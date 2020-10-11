Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку в преддверии произвольной программы на этапе Кубка России в Москве.

Во время занятия Трусова выполнила четверной лутц, а также каскад из четверного и тройного тулупа.

Кроме того, тренировку провела Камила Валиева, катавшаяся в новом платье.

Напомним, Камила Валиева выиграла короткую программу на втором этапе Кубка России, который стартовал 10 октября в Москве. За свое выступление спортсменка набрала 85,10 балла. Вторую строчку заняла ее партнерша по тренировочной группе Дарья Усачева, набравшая 80,39 балла. Обе спортсменки тренируются в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе. Замкнула первую тройку Александра Трусова с результатом 75,77 балла.