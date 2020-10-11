Казанский «Рубин» получал предложение от московского ЦСКА по хорватскому защитнику Филипу Уремовичу.

Об этом сообщает «Бизнес Online». По информации источника, армейский клуб предлагал за 23-летнего футболиста в районе семи-восьми миллионов евро, однако в ответ последовал отказ.

В прошлом сезоне Филип Уремович провел 25 матчей за «Рубин» в российской премьер-лиге, в нынешнем сезоне на его счету девять игр.

Ранее сообщалось, что грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия прошлым летом мог стать футболистом «Краснодара». Южане были готовы заплатить за грузинского игрока десять миллионов евро, но клуб из Казани ответил отказом. Отмечается, в «Рубине» считают, что потенциальная цена за 19-летнего Кварацхелию гораздо выше.