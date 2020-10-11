Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов остановили свой произвольный танец досрочно.

Танцевальный дуэт не смог закончить выступление из-за травмы колена у Виктории Синициной.

Отметим, после ритм-танца спортсмены занимали лидирующую позицию, однако их тренер Александр Жулин не был уверен, что пара сможета выйти на лед.

По словам Жулина, Виктория Синицина каталась в ритм-танце с сильной болью в колене, и он не уверен по поводу ее участия в произвольном танце, так как она катается на уколах.

Напомним, в начале сентября фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за травмы партнера.

В ритм-танце фигуристы набрали 89,52 балла. Второе место заняла Аннабель Морозова и Андрей Багин, набрав 77,03. Третью позицию заняла пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко (60,42).