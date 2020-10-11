Французская теннисистка Кристина Младенович и представительница Венгрии Тимея Бабош одержали победу в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В финальном поединке спортсменки обыграли чилийку Андреа Гуарачи и американку Дезире Кравчик в двух сетах — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась один час и 35 минут.

Напомним, прошлый розыгрыш «Ролан Гаррос» также выиграли Бабош и Младенович. Ранее в мужском парном разряде победителями турнира стали немцы Кевин Кравиц и Андреас Мис.

Кроме того, сегодня, 11 октября, состоится финальный матч в мужском одиночном турнире, на корте встретятся первая и вторая ракетки мира — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.