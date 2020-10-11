В рамках второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве подошли к концу соревнования танцевальных дуэтов.

Первое место занял дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин, чей суммарный балл за ритм-танец и произвольный танец составил 198,00. На второй строчке расположились Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые получили от судей 149,56. Замкнули тройку призеров Софья Карташова и Илья Карпов со 130,15 баллами.

Отметим, Виктория Синицина и Никита Кацалапов остановили свой произвольный танец досрочно. Танцевальный дуэт не смог закончить выступление из-за травмы колена у Виктории Синициной. После ритм-танца спортсмены занимали лидирующую позицию, однако их тренер Александр Жулин не был уверен, что пара сможета выйти на лед.

Елизавета Пасечник и Егор Колосовский снялись по медицинским показаниям.