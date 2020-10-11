Российский судья Владимир Москалев рассказал, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

По словам Москалева, для него это стало большой неожиданностью, потому что у него не было температуры и других симптомов, хотя сейчас он чувствует небольшую слабость и изменение обоняния. Арбитр отметил, о результатах теста он немедленно сообщил в РФС и перешел на режим самоизоляции.

«У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но он чувствует себя хорошо. Другой помощник Дмитрий Жвакин пока ожидает результатов тестирования. Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и уже в скором времени сможем вернуться к работе», — сказал Москалев, слова которого приводит «Спорт-Экспрессу».

Ранее российский футбольный арбитр Сергей Карасев сдал положительный тест на коронавирус. 11 октября бригада во главе с Карасевым должна была обслуживать матч группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.