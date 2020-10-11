Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов может стать футболистом башкирской «Уфы».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, уфимский клуб может арендовать 20-летнего хавбека.

Отметим, Игнатов в августе продлил контракт со «Спартаком» до 2023 года.

В нынешнем сезоне Михаил Игнатов провел 13 матчей за дубль московского клуба в Футбольной национальной лиге. На счету игрока три гола и три результативные передачи.

Напомним, сегодня, 11 октября, «Уфа» официально объявила о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера. Новая команда Рахимова в десяти турах текущего сезона российской премьер-лиги набрала шесть очков и с этим показателем занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.