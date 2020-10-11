Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о том, нужно ли вводить контрактную систему в российском фигурном катании.

По словам Родниной, в футболе у спортсменов есть контракты с клубом, а у фигуристов-сборников – контракты с федерацией. Она добавила, наверняка есть и какие-то договоры с тренером.

«Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм. Есть договоренности с родителями девочек, договоренности, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим», — сказала Роднина, слова которой приводит «Советский спорт».