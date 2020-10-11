На арене «Мегаспорт» в Москве сегодня, 11 октября, состоится женская произвольная программа в рамках второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

Начало выступлений в произвольной программе у женщин назначено на 17:25 по московскому времени.

После первого дня соревнований лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, она набрала за прокат без тройного акселя более 85 баллов, не дотянув несколько сотых до мирового рекорда Алены Косторной.

Второе место занимает Дарья Усачева, еще одна подопечная Этери Тутберидзе, пробившая отметку в 80 баллов. Третье место у Александры Трусовой, которая сделала попытку исполнить тройной аксель в своей программе.