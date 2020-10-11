Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о шоу «Ледниковый период» на первом канале.

В интервью порталу «Советский спорт» Роднина отметила, что пусть лучше люди смотрят подобные шоу, чем «Улицы разбитых фонарей», однако экс-фигуристке не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность.

«Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность?», — сказала Роднина, добавив, что в парах на этом шоу один спортсмен профессионал, а второй едва умеет стоять на коньках.

Роднина добавила, что была всего один раз на шоу «Ледниковый период», чтобы посмотреть на катание ведущей Оксаны Пушкиной. «Если это можно назвать катанием. Оксана обидится? Я ей это говорила, она в курсе», – сказала Роднина.