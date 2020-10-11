Российский фигурист, призер чемпионата Европы Александр Самарин чисто исполнил произвольную программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт».

В своей программе под композицию Джонотана Руа «Keeping me Alive» фигурист не исполнил ни одного четверного прыжка из-за травмы, однако сделал чистый каскад с тройным акселем и сольный тройной аксель со степаутом. Также фигурист прыгнул тройные лутц, риттбергер и сальхов, а также каскаж из лутца и флипа через ойлер и комбинацию из двух двойных акселей.

От судей Самарин получил за произвольную программу 170,33 баллов, из которых более 81 балла – за техническую составляющую постановки.

На данный момент Самарин занимает первое место в турнире (253,10 балла), в произвольной программе у мужчин ожидается выступление еще четырех участников.