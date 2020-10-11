Российский фигурист Петр Гуменник исполнил произвольную программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт».

В своей программе «Призрак оперы» фигурист исполнил четверной сальхов, каскад из трех прыжков с тройным акселем, а также допустил падение на втором тройной акселе. Во второй половине программы Гуменник прыгнул каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройного лутца и тройного риттбергера.

От судей Гуменник получил за произвольную программу 169,25 баллов, из которых 85,25 балла – за техническую составляющую постановки.

На данный момент Гуменник занимает второе место, уступая лишь Александру Самарину, общая сумма баллов за две программы — 249,46.