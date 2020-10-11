Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, одиннадцатый этап «Формулы-1» в сезоне-2020.

Соревнования прошли в Германии на трассе «Нюрбургринг». Победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Айфеля помогла ему сравняться по количеству выигранных гонок Ф-1 с легендарным гонкщиком семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Вторым в этой гонке стал Макс Ферстаппен, пилот команды «Ред Булл», уступивший лидеру чуть более 4 секунд. Третьим стал гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо, проигравший уже более 14 секунд.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял лишь 15-ю строчку. В ходе гонки россиянин попал в аварию вместе с пилотом «Ред Булла» Александром Албоном, виновник аварии получил 5-секундный штраф. Напарник Квята Пьер Гасли занял шестую строчку.