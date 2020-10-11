Российский фигурист Артем Ковалев выиграл второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт». За две программы Ковалев набрал 255,82 балла, в произвольной программе прыгнув два четверных сальхова и два тройных акселя. Отметим, Ковалев выиграл второй этап Кубка России подряд.

Второе место у Александра Самарина с результатом в 253,10 балла. В произвольной программе этот спортсмен решил обойтись без четверных прыжков, поскольку не до конца восстановился от травмы.

Третье место у Петра Гуменника, который прыгнул в произвольной программе четверной сальхов, два тройных акселя (с одного упал), а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Результат Гуменника за две программы — 249,46 балла.