Нападающий Сердар Азмун был вынужден покинуть расположение сборной Ирана и вернуться в Петербург.

Об этом сообщается на официальном сайте сборной Ирана по футболу. Таким образом, Азмун не сыграет за Иран в товарищеском матче против команды Мали. Встреча запланирована на 14 октября.

По официальной информации от сборной Ирана, о возвращении Азмуна в Петербург попросили в «Зените», главный тренер национальной команды согласился досрочно вернуть игрока в клуб.

На октябрьских сборах Азмун сыграл за Иран в товарищеском матче против сборной Узбекистана и забил один мяч в ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Ирана.

Следующая игра «Зенита» пройдет уже 17 октября, команда на своем поле примет «Сочи».