Российский фигурист, призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник высказался о своем выступлении на втором этапе Кубка России в Москве, где он занял итоговое третье место.

В интервью Первому каналу Гуменник отметил, что меняет контент произвольной программы по мере своей готовности. «Собирался выполнять два четверных сальхова, два акселя. Но, как я говорил, сальхов не очень хорошо пошел», — сказал Гуменник, добавив, что для страховки решил исполнять программу с одним четверным.

«Прокат получился хороший, все сделала кроме второго акселя, который как раз не на своем месте стоял», — заявил фигурист, отметив, что хотел бы увеличить количество четверных в своей программе.

По словам Гуменника, на тренировках он выполняет четверной лутц, четверной тулуп и сальхов.

«Если посчитать, в программе я бы мог сделать пять четверных. Но это нужно вкатать, я хочу научиться», – заявил Гуменник.