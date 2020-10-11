Российский фигурист, призер чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своём выступлении на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Есть легкое непонимание, смешанное с удовлетворением – смог показать ровное катание. Оно не в плюс, не в минус – оно просто ровное получилось», — заявил Самарин в эфире Первого канала.

По словам Самарина, поскольку в произвольной программе был показан уровень тройных прыжков, ему было бы неловко ошибаться на нем.

«Всем спасибо за поддержку и веру, что дали возможность откатать – в первую очередь врачам», — сказал Самарин, добавив, что сейчас нет определенных задач, а главное — это здоровье.

Напомним, Александр Самарин занял второе место на этапе Кубка России, уступив лишь Артему Ковалеву.