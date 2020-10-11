Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о снятии с произвольного танца на Кубке России в Москве Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Слова Жулина приводит сайт Федерации фигурного катания России. «Что тут говорить? Она не выдержала. Нога «проваливается». Боль адская, даже разминаться не могла», — сказал Жулин, отметив, что тренеры попросили пару выйти и сделать, сколько смогут.

По мнению Жулина, Синицина и Кацалапов сделали даже больше, чем думали тренеры, а теперь надо задумываться над тем, что делать дальше.

«Мы очень хотим ехать на этап в Сочи, выступить… Но пока вот так. Если бы колено не болело, они бы все сделали», — сказал Жулин, добавив, что произвольный танец получился очень интересным с прекрасными элементами.