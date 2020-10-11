Итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира АТР в Санкт-Петербурге из-за проблем с желудком.

Об этом спортсмен сообщил в «сторис» своего «Инстаграма», заявив, что начал испытывать проблемы уже по дороге в Россию, и это помешает ему выйти на корт в Петербурге.

Также итальянец заявил, что причиной снятия не является обнаружение коронавируса: последний тест Синнера показал отрицательный результат. Ожидается, что в основной сетке турнира Синнера заменит «лаки-лузер».

Напомним, соревнования на турнире АТР в Санкт-Петербурге запланированы на 12–18 октября.

Ранее с турнира уже снялись грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, бельгиец Давид Гоффен, испанец Пабло Карреньо-Буста, представитель ЮАР Кевин Андерсон, болгарин Григор Димитров.