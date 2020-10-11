Российская фигуристка Станислава Константинова представила новую произвольную программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт», зрители на трибуны допущены в ограниченном количестве.

Программу под песни Kovacs фигуристка начала с каскада из тройных лутца и тулупа, а затем прыгнула каскад из двойного акселя, ойлера и тройного сальхова. После фигуристка сделала тройной риттбергер. После фигуристка допустила ошибку на акселе, сделав всего полтора оборота. На бонусы фигуристка прыгнула тройной лутц, сдвоила флип и сделала каскад из тройного флипа и двойного тулупа.

От судей этапа Константинова получила за произвольную программу 129,73 балла, из которых 61,09 – за техническую составляющую. Общая сумма баллов за две программы — 196,83.