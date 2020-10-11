Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева исполнила произвольную программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт», зрители на трибуны допущены в ограниченном количестве.

Программу под «Болеро» Мориса Равеля фигуристка начала с четверного тулупа, с которого упала. Затем Валиева исполнила каскад из четверного и двойного тулупа и сольный тройной риттбергер, а также двойной аксель.

Во второй половине программы Валиева упала с тройного лутца, а также не смогла исполнить каскад с тройным лутцем и тройным тулупом. Чисто у фигуристки вышел каскад из флипа, ойлера и сальхова.

От судей этапа Валиева получила за произвольную программу 148,60 баллов, из которых более 78 – за техническую составляющую. 233,70 баллов — общая сумма.