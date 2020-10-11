Петербургский баскетбольный «Зенит» ушёл на карантин из-за новых обнаруженных случаев заболевания коронавирусом в команде.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится о том, что очередное тестирование на коронавирус выявило положительные тесты у двух игроков команды, а также трех членов тренерского штаба.

Из-за ситуации с коронавирусом тренировочный процесс основной команды приостановлен, остальные баскетболисты будут проходит ПЦР-обследование на коронавирус ежедневно.

«Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба», — сообщается в заявлении БК «Зенит».

Напомним, перед матчем против «Барселоны» в Евролиге в «Зените» было сдано три положительных теста на коронавирус: заразились двое игроков и один массажист.