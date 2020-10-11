Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила произвольную программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Соревнования проходят на арене «Мегаспорт», зрители на трибуны допущены в ограниченном количестве.
Программу фигуристка начала с четверного лутца, на котором допустила ошибку, а затем прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов и сольный четверной тулуп — уже чисто.
На каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера фигуристка упала на втором прыжке, а затем прыгнула каскад тройной флип-ойлер-тройной сальхов и сольный тройной лутц.
От судей этапа Трусова получила за произвольную программу 164,82 баллов, из которых более 94 – за техническую составляющую.
Общая сумма баллов — 240,59.
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