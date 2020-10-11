Российская фигуристка Дарья Усачева исполнила произвольную программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт», зрители на трибуны допущены в ограниченном количестве.

Программу фигуристка начала с двойного акселя, затем прыгнула тройной лутц и двойной тулуп. После этого Усачева прыгнула еще один двойной аксель и тройной риттбергер. Во второй половине программы Усачева исполнила два каскада из тройного флипа и тулупа и тройного лутца и тройного сальхова и через ойлер. Завершила программу фигуристка сольным тройным флипом.

От судей этапа Усачева получила за произвольную программу 152,81 баллов, общая сумма за два выступления на этапе — 233,20 балла.