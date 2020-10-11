Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Результат Александры Трусовой за две программы — более 240 баллов, в произвольной она прыгнула два четверных тулупа (один в каскаде) и с ошибкой и исполнила четверной лутц.

Второе место заняла Камила Валиева с результатом в 233,70 баллов, фигуристка допустила два падения в программе — с сольного четверного тулупа и с тройного лутца, а в каскаде из тройного лутца и тулупа допустила степаут на первом прыжке и потеряла каскад.

Третье место заняла Дарья Усачева, еще одна ученица Этери Тутберидзе, она чисто исполнила обе программы, однако без элементов ультра-си.