Испанский теннисист Рафаэль Надаль разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича в финальном матче чемпионата Франции по теннису.

Теннисисты провели на центральном корте комплекса «Ролан Гаррос» два часа и 42 минуты и сыграли три сета. Счет 6:0, 6:2, 7:5 в пользу Надаля.

На счету испанца четыре эйса и одна двойная ошибка, серб допустил четыре ошибки на подаче, а также всего единожды за матч подал навылет. Также Надаль показал лучшую реализацию брейк-пойнтов — 7 из 18 брейков завершились для испанца успешно. У Джоковича — лишь один из пяти брейк-пойнтов завершился удачно.

Победа на «Ролан Гаррос» в 2020 году стала для Рафаэля Надаля уже тринадцатой в карьере. С 2005 года этот теннисист не выигрывал турнир лишь три раза.