Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

В интервью РИА Новости Жулин заявил, что судьи произвольную программу отсудили справедливо. «Саша по делу одержала победу, ее первое место сегодня абсолютно бесспорное», — заявил Жулин, добавив, что за второе место Камила Валиева на копейки разошлась с Дарьей Усачевой.

«Сегодня был суперкамбэк Трусовой, она проявила огромный спортивный характер, включила в программу три четверных», — сказал Жулин, добавив, что это вызывает огромное уважение.

Напомним, Александра Трусова с двумя четверными тулупами и двумя падениями выиграла этап Кубка России в Москве, Камила Валиева с двумя падениями — вторая, Дарья Усачева заняла третье место.