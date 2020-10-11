Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе Кубка страны в Москве, где она заняла второе итоговое место.

В эфире Первого канала Валиева заявила, что ей немного обидно за прокат в произвольной программе, поскольку она почти всегда катается чисто на тренировках.

«А упасть с лутца – для меня это из разряда вон… Я когда распрыгиваюсь первыми делаю тройной лутц и тройной флип. Упасть с лутца – это не для выступления по мастерам», — отметила Валиева, подчеркнув, что всегда должна катать чисто.

Фигуристка добавила, что довольна тем, что не нервничала в короткой программе, однако на то она и короткая — поскольку в прокате всего три прыжка.

«В произвольной буду работать больше, чем до этого. Что-то в ней не так щелкнуло», — сказала Валиева.