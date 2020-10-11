Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования прошли на арене «Мегаспорт». В турнире спортивных пар в категории «Мастера спорта» приняло участие всего две пары. Павлюченко и Ходыкин набрали за две программы 208,39 балла, выиграв как короткую, так и произвольную программы.

Второе место досталось паре из Пермского края, СШОР «Старт, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Они стали вторыми в короткой и произвольной программах, в общей сумме набрав 186,39 балла.

Напомним, также в этом турнире должна была участвовать петербургская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, однако у партнера был обнаружен коронавирус незадолго до турнира.