Подводим итоги соревнований взрослых на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве — все о судействе, прорыве академии Плющенко и травмах, из-за которых некоторые фигуристы даже не завершали программу.

Первыми в воскресенье на лед вышли танцоры, и их ряды заметно поредели по сравнению с ритм-танцем. Елизавета Пасечник и Егор Колосовский снялись еще до произвольных прокатов по медицинским показаниям, а чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли с номером под Майкла Джексона и откатали лишь половину.

В середине выступления у Виктории начало сильно болеть колено и пришлось сниматься прямо посреди музыки. То, что показали Синицина/Кацалапов до той роковой секунды, многих впечатлило: произвольный танец очень стильный, с множеством интересных находок. Чтобы продемонстрировать постановку полностью, придётся экстренно вставать на ноги — следующий этап у пары уже в конце октября в Сочи. В отсутствие лидеров победу одержали юные и перспективные Аннабель Морозов и Андрей Багин.

В мужском одиночном катании у многих фигуристов не обошлось без падений — баллы штрафа получили шесть фигуристов из девяти. Александру Самарину пришлось выступать без четверных и, наконец, публика увидела чистое катание от этого спортсмена, однако и сам Саша после проката говорил — грех было ошибаться на тройных прыжках. Евгений Семененко и Петр Гуменник могли рассчитывать на более высокий результат, если бы не падения.

А победу — уже третью кряду — к себе в карман сложил ученик академии Евгения Плющенко Артем Ковалев, который тренируется у Александра Волкова. В произвольной программе парень показал чистое и очень быстрое катание с двумя четверными и двумя тройными акселями — этого хватило для победы.

В женском катании за первое место развернулась битва четверных — и эту битву выиграла Александра Трусова. В ее копилке два четверных тулупа (один в каскаде с тройным), выполненный с ошибкой четверной лутц, а также падение с тройного риттбергера в каскаде с лутцем. Откатайся Камила Валиева чисто, она бы обыграла Трусову, но подопечная Тутберидзе собрала комбо из ошибок: вначале упала с сольного четверного тулупа, а во второй половине программы сорвала два тройных лутца, один из которых должен был быть началом каскада.

Одна из возможных причин такого внезапного провала — давление, под которым оказалась фигуристка после чрезвычайно высоких оценок судей в короткой программе. Разгорелась дискуссия: слишком уж много поставили Валиевой, компоненты заоблачные, большие бонусы — исключительно для учениц Тутберидзе — а ведь программа совершенно стандартная по наполнению, без намека на элементы ультра-си.

Было бы уже откровенно стыдно тянуть Камилу на первое место, однако удалось подтянуть на второе. Дарья Усачева показала два чистейших проката и в теории могла залезть на второе место — по части компонентов в произвольной программе ей могли дать и побольше.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин ожидаемо выиграли в турнире пар. Грустно смотреть на то, что в этом виде на соревнования заявилось только две пары, и даже какого-никакого соперничества не вышло. А ведь могло бы выйти — Евгения Тарасова/Владимир Морозов снялись с соревнований, поскольку не успевали подготовиться, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — из-за коронавируса у партнера.

В понедельник и вторник уже без зрителей нас ждет выступление одиночников и танцоров в категории «кандидаты в мастера спорта» — .