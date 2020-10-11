Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова высказалась о своем выступлении на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

В интервью Первому каналу Трусова отметила, что в произвольной программе ей не удался лутц, а хотелось бы исполнять его чисто. Также фигуристка не поняла, почему упала с риттбергера, ведь не ошибается на нем на тренировках.

«Волнение всегда присутствует на соревнованиях, но мы будем больше работать на тренировках, в том числе над четверными. Над катанием, над вращением, над всем», — сказала Трусова, добавив, что готовилась к этому старту сделать именно тройной аксель, не все получилось, но она довольна результатом.

«Хочу чисто кататься на каждом старте. Пока это мне не удаётся, но надеюсь, что дальше всегда буду кататься чисто», — сказала Трусова.